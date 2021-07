Fiori d’arancio per il noto comico, l’emozionante dedica al compagno

Fabrizio Colica, il noto comico romano che con il fratello Andrea ha dato vita al duo ‘Le Coliche’ ha celebrato i fiori d’arancio con il compagno Giacomo Visconti. La coppia ha pronunciato il fatidico sì in un romantico matrimonio celebrato a Imola. Dopo i festeggiamenti il comico ha voluto dedicare al suo sposo delle dolci parole.

Fabrizio Colica e Giacomo Visconti si sono sposati. La coppia sta insieme dal 2019, anno in cui lo youtuber ha deciso di fare coming out sui social. E sui social il noto comico romano ha pubblicato gli scatti della cerimonia che lo ritraggono felice insieme a Giacomo Visconti.

I due si mostrano al tramonto felici, complici e sorridenti. Il loro amore inizialmente è stato tenuto di nascosto ma che poi è uscito allo scoperto. Alla condivisione degli scatti delle nozze, il comico romano ha voluto accompagnare una dolce dedica per il suo amato Giacomo:

Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati. Io ho cercato una casa e ho investito l’ultimo anno e i miei guadagni per renderla nostra e tu hai impiegato lacrime, sudore e fatica per prepararti per un esame che avrebbe determinato la tua vita […] Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto. Morale della favola: oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati […]