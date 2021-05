Stando a quanto riportato dal sito americano Tmz, fiori d’arancio si sono celebrati tra Ariana Grande e il fidanzato Dalton Gomez. La coppia, fidanzatasi ufficialmente lo scorso anno, è convolata a nozze nella casa di lei a Montecito, in California, nella contea di Santa Barbara. Sembra che il fatidico sì sia stato pronunciato la scorsa settimana.

Nonostante il silenzio e l’assenza sui rispettivi profili social, sembra comunque tutto confermato. Ariana Grande e Dalton Gomez sono convolati a nozze nella casa di lei a Montecito, nella contea di Santa Barbara in cui risiedono numerosi vip.

In attesa che escano foto dell’evento, ci ha pensato il sito americano Tmz a rivelare alcuni dettagli riguardo i fiori d’arancio. Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, pare che la coppia abbia voluto una cerimonia intima ed estremamente semplice. Un matrimonio dunque molto informale che si è celebrato con la presenza di circa una ventina di invitati, compresi ovviamente i familiari.

Fiori d’arancio per Ariana Grande, l’amore con Dalton Gomez

Classe 1993, Ariana Grande è una delle popstar più famose e amate in tutto il mondo. Seguitissima anche sui social, il suo profilo Instagram può contare 235 milioni di followers. Lo scorso anno ha ufficializzato il fidanzamento con Dalton Gomez il quale le ha regalato un anello di brillanti da un valore di ben 900 mila euro.

Dalton Gomez, a differenza della grande popstar, non appartiene al mondo dello spettacolo. Di professione è un agente immobiliare e lavora per conto della compagnia Aaron Kirkman Group, che ha come clienti personaggi milionari e in vista.

Ariana e Dalton si frequentano da gennaio 2020 ma hanno reso pubblica la loro relazione a maggio dello stesso anno. A dicembre, invece, gli scatti dell’anello che ha dunque ufficializzato il fidanzamento. Durante la quarantena i due sono andati a convivere e da quel momento hanno preso la decisione di convolare a nozze, in quanto hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.