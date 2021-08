Fiori d’arancio per Meadow Walker, figlia dell’indimenticabile attore Paul Walker. La ragazza, infatti, ha ricevuto un prezioso anello dal fidanzato Louis Thornton-Allan. Stando alle voci in circolazione, dunque, la 22enne si prepara a convolare a nozze con l’aspirante attore. Conosciamo meglio il fidanzato della figlia di Paul Walker.

Stando a quanto pubblicato sui social, Meadow Walker, figlia dell’attore Paul Walker, si prepara a convolare a nozze. In questi giorni, infatti, la 22enne ha condiviso un breve video in cui si nota il prezioso anello di fidanzamento ricevuto dal fidanzato, l’aspirante attore Louis Thornton-Allan.

Dopo la notizia dei fiori d’arancio, sono stati molti coloro che sui social si sono congratulati con la 22enne, inviandole messaggi di auguri per le future nozze. Ovviamente i fan della giovane non vedono l’ora di saperne di più e di scoprire ulteriori dettagli riguardo le nozze con il suo fidanzato.

Per chi non lo conoscesse, sappiamo che il futuro marito di Meadow Walker, Louis Thornton-Allan, è di origine britannica. Attualmente sta studiando presso la Stella Adler Studio of Acting di New York. Stando alle voci in circolazione, Meadow e Louis si frequenterebbero già da molto tempo.

Fiori d’arancio per Meadow Walker: conosciamo meglio la figlia dell’indimenticabile attore

Scomparso in un tragico incidente stradale avvenuto nel 2013, Paul Walker ha lasciato la figlia Meadow quando era ancora molto piccola. La ragazza, infatti, aveva solamente 15 anni. Molto legata a papà Paul, Meadow ha fondato un’associazione a lui dedicata e che si occupa della tutela degli oceani, grande passione dell’attore.

La prematura scomparsa di Paul Walker ha segnato profondamente la ragazza. Meadow, però, può contare sull’amore e sull’affetto della famiglia di Vin Diesel, intimo amico e collega di suo padre. In ricorrenza di un anniversario della morte di suo papà, Meadow Walker ha voluto ricordare l’attore con queste parole: