Ricordate la figlia di Paul Walker, l’attore morto in modo tragico? Oggi ha 22 anni, è diventata bellissima ed ha debuttato nel mondo della moda

Si dice che essere figli d’arte potrebbe essere anche una maledizione. Questo, parrebbe non essere il caso di Meadow Walker, la ventiduenne figlia dell’indimenticato Paul Walker. Dopo la morte del papà, il protagonista della fortunata saga cinematografica Fast & Furious, quella che allora era solo un’adolescente, ha attraversato il momento più complicato della sua vita, considerando anche lo splendido rapporto che aveva con lui.

Credit: meadowwalker – Instagram

Oggi, a quasi 8 anni da quel tragico incidente, la ragazza ha ormai 22 anni, è cresciuta, ha acquistato carattere, è tornata a sorridere e a porsi obiettivi che, a quanto pare, sta anche raggiungendo.

Come non poteva essere altrimenti, Meadow è diventata una bellissima donna. Ha incentrato tutta la sua attenzione e il suo interesse nel mondo della moda, campo in cui sta anche riscuotendo un eccellente successo.

Il primo contratto di Meadow Walker

Credit: meadowwalker – Instagram

Si era avvicinata seriamente a questo mondo nel 2017, quando si era iscritta alla nota agenzia pubblicitaria DNA Models. Dopo alcuni anni trascorsi a far gavetta, è finalmente arrivato il primo contratto importante. Meadow Walker sarà, infatti, il volto principale della campagna Pre-Fall 2021 di Proenza Schouler. Un’opportunità che potrebbe aprirle le strade per calpestare le passerelle più importanti del pianeta.

Il rapporto con il papà

Credit: meadowwalker – Instagram

Meadow Walker è nata in California nel 1998 dall’amore dell’attore Paul Walker con la sua fidanzata, Rebecca Soteros. Per i primi anni di vita ha vissuto insieme a sua madre alle Hawaii, pur mantenendo sempre i contatti con il suo adorato padre.

All’età di 14 anni, nel 2012, decide di trasferirsi in California per vivere insieme a Paul. Non poteva affatto immaginare ciò che sarebbe successo soltanto un anno dopo.

Il 30 novembre del 2013, Paul Walker lasciò un evento benefico a cui stava partecipando e salì sulla sua Porsche Carrera GT, per poi schiantarsi poco dopo contro un palo della luce. L’auto scoppiò in fiamme e non lasciò alcuno scampo all’attore.

Nel 2015, una giovanissima Meadow ha intentato una causa contro la casa automobilistica che secondo lei era colpevole della morte del padre. Le due parti hanno raggiunto un accordo poco dopo. Meadow, dopo la morte di Paul, ha deciso anche di proseguire tutte quelle attività di beneficenza che suo papà aveva iniziato.