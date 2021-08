Tutti coloro appassionati del talent show Amici di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio il ballerino Michele Nocca, la cui partecipazione al programma risale nel 2015. É di questi giorni la notizia dei fiori d’arancio dell’ex allievo della scuola. Il ballerino, dunque, si prepara a convolare a nozze con il compagno John Azzopardi.

Dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2015, Michele Nocca ha continuato a lavorare come ballerino e coreografo. Questo è senza dubbio un periodo d’oro per l’ex allievo della scuola più famosa d’Italia dal momento che ha dichiarato che presto convolerà a nozze.

Sulla sua pagina Instagram, infatti, Michele Nocca ha annunciato le nozze con il compagno John Azzopardi. La coppia si mostra sui social più felice e innamorata che mai e non vede l’ora di celebrare i fiori d’arancio. Queste sono state le parole con cui il ballerino ha dato la felice notizia:

… and HE SAID YES! Sono l’uomo più felice del mondo.