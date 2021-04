Amedeo in lacrime durante il suo show, in mezzo alle tante risate: il triste ricordo di una perdita troppo grande

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dello show televisivo Felicissima Sera, condotto dalla coppia di comici Pio e Amedeo. In mezzo alle tante risate, ci sono stati anche dei momenti commoventi.

Maria De Filippi, ospite del mitico duo, ha trasformato l’atmosfera sul palco come quella di C’è posta per te. Il racconto dell’infanzia di Pio e Amedeo, la commovente lettera per papà Federico e il ricordo della mamma scomparsa.

I due comici sono nati nella stessa stanza di ospedale, senza sapere che un giorno si sarebbero rincontrati. Un’infanzia non facile, per entrambi. Si sono iscritti insieme all’Università per poi lasciare tutto e intraprendere la carriera dello spettacolo. Tutta la famiglia era contro quella folle decisione, tranne il papà di Amedeo. Lui li ha sempre sostenuti e ad ogni loro spettacolo, era sempre in prima fila.

Maria De Filippi ha invitato l’uomo sul palco e gli ha letto la commovente lettera di suo figlio e i ringraziamenti per tutto ciò che fa da quando è morta la sua mamma.

Rosa è scomparsa all’età di 56 anni. Non è mai stata rivelata la causa, ma sembrerebbe che stesse combattendo da tempo contro un brutto male.

Le parole di Pio e di Amedeo

Dopo le lacrime e il momento toccante, Amedeo ha ricordato personalmente la sua mamma sul palco di Canale 5:

La mia mamma è partita prima e questa cosa mi fa inc*****e. Invece di stare qua a impettirsi di orgoglio per questa prima serata, non c’è. E io tutti i giorni sono inc*****o perché si perde le cose, forse se le guarda e non dice niente. Manca tutti i minuti e chi ha questa mancanza può solo condividere con me.

Anche Pio è intervenuto in sostegno del suo amico, per ricordare mamma Rosa. Una donna con cui è cresciuto e che per lui è stata come una seconda madre: