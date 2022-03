Flavia Vento, ecco perché ha lasciato La Pupa e il Secchione: “Episodio grave”

Flavia Vento ha abbandonato dopo pochi giorni anche La Pupa e il Secchione. Una prassi per la showgirl che in tutti i reality a cui ha partecipato ha sempre lasciato dopo pochi giorni dal via.

Ieri in apertura di puntata Barbara D’Urso ha voluto proprio parlare dell’addio di Flavia Vento.

“Mi hanno chiamato e mi hanno parlato di Flavia Vento. Mi hanno detto ‘Ha passato una notte terribile, ha tentato di dormire nel giardino, vuole andare via’. Le ho parlato al telefono, ho provato a convincerla ma è fuggita” – ha detto la conduttrice che poi si è collegata con la diretta interessata.

La Vento non ha spiegato di preciso il reale motivo che l’ha spinta a lasciare ma ha accennato ad un episodio alquanto grave che è successo.

Fonte: web

“Sai che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo, mi dispiace. E’ successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene” – ha detto Flavia.

Le sue parole però non hanno convinto nessuno in studio e gli opinionisti l’hanno fatto notare. Antonella Elia è stata la più dura definendo Flavia “patetica“. Un aggettivo che non è piaciuto alla diretta interessata che ha minacciato vie legali.

“Antonella no eh, ti denuncio. Non voglio rispondere neanche perché non sai le cose. Non posso spiegarlo perché sono cose mie private” – ha detto.

Anche Soleil e Federico Fashion Style pensano che Flavia abbia mancato di rispetto al programma e debba chiedere scusa a tutti, compreso i suoi fan.

“Potresti anche chiedere scusa al programma, ai tuoi compagni, a Barbara” -ha detto Soleil. Stessa idea per Federico Fashion Style che le ha ribadito: “Puoi avere tutti i problemi del mondo ma non hai portato rispetto”.