Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Flavia Vento che ha lasciato il web senza parole. Il celebre personaggio televisivo è tornata a parlare del caso del sedicente Tom Cruise rilasciando una dichiarazione shock in merito alla questione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Flavia Vento è uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip. Di recente la celebre showgirl è finito al centro della cronaca rosa per aver fatto emergere di nuovo il caso del sedicente Tom Cruis. Ecco la confessione che ha spiazzato tutti gli utenti del web.

Ormai da tempo, troppo spesso sentiamo parlare di truffe d’amore. Un po’ di tempo fa ad essere vittima di tale inganno è stata Flavia Vento la quale si era infatuata di un sedicente Tom Cruise. Il personaggio televisivo ha intrattenuto una relazione virtuale con quest’ultimo credendo davvero che fosse la star di Hollywood.



In occasione di un’intervista rilasciata alla “Repubblica” l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripercorso le tappe di quella vicenda che l’aveva fatta tanto soffrire:

Tutto è iniziato con un messaggio privato su Twitter dove Tom mi scriveva: ‘Grazie per il tuo continuo supporto’. Vado a vedere il suo profilo e c’è la stessa frase in risposta a un mio tweet in cui gli avevo scritto che non vedevo l’ora uscisse il sequel di Top Gun. Quindi, sempre in privato, gli chiedo se è davvero lui. E mi risponde di sì, poi mi manda un suo cellulare. La conversazione si è quindi spostata su Whatsapp: Il cellulare era americano. Solo una cosa mi aveva un po’ insospettito. Gli chiedevo di fare videochiamate e ogni volta che ci provavamo cadeva la linea. Non siamo mai riusciti, ma sono andata avanti lo stesso: era così romantico.

A quel tempo, una volta scoppiato lo scandalo, Flavia Vento non prese nessun tipo di provvedimento. Adesso lei stessa ha deciso di spiegare il motivo per cui non aveva esposto denuncia:

No, non ho denunciato il finto Tom Cruise. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti star dico: la prova del nove è la videochiamata, se non la fanno, tagliate ogni contatto.

All’emergere dei dubbi sulla vera identità del suo “fidanzato virtuale”, la showgirl voleva tagliare i ponti. Subito dopo esploso il caso mediatico, il sedicente Tom Cruise scaricò le colpe sulla donna affermando di averlo usato per ottenere visibilità. Tuttavia, adesso Flavia Vento pensa: