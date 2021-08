Cicogna in arrivo in casa della super star del cinema mondiale Jason Statham. La sua compagna Rosie Huntington – Whiteley, infatti, ha da qualche giorno annunciato al mondo di essere incinta per la seconda volta. In pochissimo tempo, il post pubblicato dalla top model è stato preso d’assalto da migliaia di fan, ma anche da tanti amici del mondo dello spettacolo. Tutti super felici per la lieta notizia.

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno visto un film di Jason Statham. È considerato uno degli attori più bravi e apprezzati del genere azione e thriller e dagli Stati Uniti D’America ha conquistato il successo praticamente in tutto il mondo.

Un gran successo, Jason, l’ha avuto anche nella vita privata. Ha infatti costruito una splendida famiglia, insieme alla bellissima Rosie Huntington – Whiteley. I due sono insieme dal 2010 e già nel 2017 erano diventati genitori per la prima volta, con la nascita del piccolo Jack Oscar.

Ora la loro meravigliosa famiglia è pronta ad allargarsi di nuovo e ad annunciarlo ci ha pensato proprio l’attrice e modella. Sul suo account Instagram ha caricato una serie di fotografie che la ritraggono con il suo solito look perfetto. L’ultima di queste istantanee, ha celato un pancino già abbastanza visibile. Se non bastasse, Rosie ha aggiunto una eloquente didascalia:

Taaa Daahh! Round 2

Credit: rosiehw – Instagram

Tra i tanti che hanno voluto farle subito gli auguri, compare il nome anche della nostra Chiara Ferragni, dell’attrice Nina Dobrev e di tante sue colleghe del mondo della moda.

Chi è Rosie Huntington – Whiteley, compagna di Jason Statham

Classe 1987, Rosie Huntington – Whiteley ha conquistato letteralmente tutto il mondo della moda. È il volto di Burberry ormai da anni e, nel 2015, la rivista People l’ha nominata come donna più bella del pianeta.

Notevole anche la sua carriera da attrice. Ha infatti preso parte a diverse produzioni di altissimo livello, come ad esempio “Transformers 3” di Michael Bay e “Mad Max – Fury Road”, diretto dal regista George Miller.

Ha partecipato ad innumerevoli campagne pubblicitarie, ma ha anche un cuore d’oro. Dal 2014 è entrata a far parte dell’Unicef, associazione benefica con cui collabora molto attivamente.