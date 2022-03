Flavia Vento è protagonista alla Pupa e il Secchione insieme ad Aristide Malnati. La coppia nel corso della scorsa puntata era stata eliminata e Flavia aveva accolto con gioia questa notizia.

Peccato che Barbara D’Urso ha invece deciso di farli restare almeno fino alla terza puntata costringendo la coppia a farsi una settimana in sgabuzzino quasi come una sorta di punizione.

Peccato che appena rientrati in villa Flavia Vento a quanto pare ha iniziato a dare segni di cedimento facendo le valigie e tentando di lasciare il gioco. A riportare la notizia è stata Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5.

“Appena entrata nello sgabuzzino, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento” – ha detto Barbara d’Urso. “Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality“.

Il problema è che la puntata è stata registrata sabato sera e mandata in onda 3 giorni dopo, quindi l’aggiornamento di Barbara si riferisce a 4 giorni prima. Cosa sarà successo quindi nella villa? Flavia Vento ha desistito o ha lasciato davvero il gioco?

Intanto c’è un indizio che arriva direttamente da Twitter e Instagram dove l’account della Vento è tornato a postare. Che sia stata la stessa Flavia che ha ripreso possesso del suo smartphone perché fuori dal gioco o che sia opera del suo staff?

Vedremo nei prossimi aggiornamenti cosa accadrà. Se così fosse il povero Aristide sarebbe rimasto senza pupa ma su questo non ci sono problemi visto che nella prossima puntata dovrebbe entrare in gioco Paola Caruso dopo i problemi di salute che l’hanno afflitta. La showgirl è finita in ospedale a causa di una brutta allergia alla moquette dell’albergo dove alloggiava prima di entrare nel gioco.