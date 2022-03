Paola Caruso decide per via elle sue condizioni fisiche di non partecipare più a La Pupa e il Secchione

Arriva una notizia che già da qualche giorno era nell’aria. Stiamo parlando del nuovo show La Pupa e il Secchione e in particolare di una delle partecipanti: Paola Caruso.

La donna doveva prendere parte al nuovo show con il ruolo di pupa, ma nella scorsa puntata per via di un malore non si è presentata in studio. Paola pero, è stata presente tramite diretta streaming, nella quale aveva garantito che nelle prossime puntate sarebbe tornata come concorrente.

Ma oggi un’esperta di gossip, Daianira Marzano, lancia lo scoop. La Caruso ha deciso di non prendere più parte al reality. La notizia ad oggi non è ancora stata data per certa e non ci sono altre informazioni.

Solo pochi giorni fa Paola aveva espresso su Instagram tutto il suo entusiasmo e la voglia di prendere presto parte a La Pupa e il Secchione. Sembrerebbe che le sue condizioni fisiche non siano migliorate. Di sicuro la notizia, se vera, non sarà gradita dalla D’Urso che si è sempre detta molto divertita dal carattere esuberante e dalla risata stravagante della Caruso.

Paola è stata spesso protagonista nei salotti di Barbara. Ricordiamo che la conduttrice si è anche prodigata, qualche anno fa, per far in modo che la sua pupilla potesse riabbracciare la sua mamma biologica.

Paola infatti è stata adottata e per tale motivo non aveva mai avuto l’occasione di conoscere le sue vere origini. La D’Urso prese a cuore questa storia e riuscì a riunire la famiglia.

Quindi non ci resta che attendere qualche notizia in più. Magari a dare più delucidazioni sulla vicenda sarà la diretta interessata. Per il resto, aspettiamo con ansia la seconda puntata, in onda su Italia 1, di questa nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione show.