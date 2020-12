Flavio Briatore, avete mai visto la sua casa? Sembra una reggia

L'imprenditore vive in una lussuosa villa a Montecarlo

Flavio Briatore, complice le ultime polemiche scaturite dalla partecipazione al Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci, è tornato alla ribalta dell’opinione pubblica nazionale. L’imprenditore intervenne settimane fa quando la sua ex moglie stava vivendo un vero e proprio flirt nella casa del GF con Pierpaolo Pretelli, molto più giovane della showgirl.

Fonte: Google

Oggi che la Gregoraci ha abbandonato la casa per poter riabbracciare suo figlio Nathan, ecco che si susseguono le voci di un Briatore furioso che sarebbe pronto a rivedere gli accordi del divorzio. Nel mirino ovviamente c’è anche la famosa casa di Montecarlo dove l’imprenditore vive e ha vissuto queste settimane con suo figlio Nathan. In questi mesi, si è avuto modo di assistere a diversi video che l’imprenditore ha realizzato per parlare con il popolo del web di vari argomenti e mostrando così anche la sua bellissima casa. L’avete mai vista?

Flavio Briatore: ecco la sua casa di Montecarlo

L’abitazione ha un arredamento che rappresenta un mix tra il classico e il moderno i cui tratti riprende anche lo sfarzo degli edifici del 1700 francese, ma il tutto non finisce di certo qui. Si sa che Briatore nutre una grande passione per l’arte. Nell’abitazione dell’imprenditore sono presenti diverse opere famose il cui valore economico va da 100mila euro a oltre 1milione e 400mila euro. E dai video è stato possibile notare come nel salone sia presente ad esempio un’autentica opera realizzata da Botero e un quadro realizzato da Mimmo Rotella.

Fonte: Instagram

In questa stanza il colore che salta all’occhio è la tonalità verde salvia che predomina su tutto, a staccare da tutto questo verde troviamo delle tende dai colori chiari. Ed infine nella villa di Briatore non poteva decisamente mancare, infine, un piccolo spazio dedicato al fitness e agli allenamenti giornalieri con un personal trainer. Considerato uno dei più ricchi d’Italia, e di tutta Europa, secondo la rivista specializzata Forbes, Flavio Briatore, detiene un patrimonio stimato di circa 200 milioni di euro.