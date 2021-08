L'imprenditore è stato attaccato dai suoi fan che non hanno preso bene il suo commento ad una bagnante in acqua con la mascherina

Flavio Briatore è un imprenditore molto stimato. Ha da sempre avuto un gran fiuto per gli affari. Fino ai primi anni del Duemila ha ottenuto grandi risultati in Formula Uno, prima con la Benetton e successivamente con la Renault. Negli ultimi anni, invece, è molto attivo nell’espansione delle attività che ruotano attorno al marchio Billionaire.

E’ salito negli ultimi anni anche alla ribalta della cronaca rosa per il matrimonio con la showgirl Elisabetta Gregoraci. Dal loro matrimonio è nato anche un bambino Nathan Falco. Purtroppo i due si sono lasciati nel 2015 ma nonostante il divorzio ancora oggi sono rimasti in ottimi rapporti. Nelle scorse settimane hanno trascorso le vacanze insieme prima in costiera amalfitana e poi in Sardegna.

Nell’ultimo periodo Flavio Briatore sta portando avanti anche una battaglia contro i provvedimenti presi dal governo, come la decisione di tenere chiuse le discoteche quest’estate. Decisione che toglie lavoro a migliaia di persone che operano nel settore. Un settore ormai in ginocchio. Ma non è questo oggi che ha scatenato le polemiche nei suoi confronti.

E’ stata una foto pubblicata sui suoi profili social, di una donna in acqua con la mascherina. L’imprenditore si è chiesto se così la donna fosse stata abbastanza al sicuro contro il covid. Sotto all’immagine sono subito arrivati alcuni commenti contrari. Si trattava di un’osservazione chiaramente ironica, ma non tutti l’hanno interpretata in questo modo.

Alcuni infatti gli hanno scritto: “meglio lei, che quelli in piazza contro il green pass”, oppure: “sicuramente più al sicuro che nel tuo locale” – riferendosi ai numerosi contagi che si registrarono lo scorso anno nei suoi locali in Sardegna. Un altro utente ha invece usato toni meno accesi ipotizzando che non si possono conoscere le ragioni della signora e che potrebbe essere immunodepressa o altro. Insomma Briatore porta avanti la sua battaglia chiedendo meno restrizioni.