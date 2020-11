Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, nell’ultimo periodo è finito spesso al centro delle polemiche più disparate. Dopo vari malcontenti e discussioni, l’imprenditore ha preso una decisione inaspettata e repentina.

Ma cosa ha portato Flavio a fare questa scelta? Le chiacchiere e le polemiche sul suo conto sono iniziate con la prima ondata di Coronavirus, quando l’imprenditore ha deciso di tornare al Billionaire proprio nel pieno dell’emergenza sanitaria. Altro episodio abbastanza spiacevole per Briatore, è stata la degenza. L’imprenditore, ammalato, ha dovuto trascorrere vari giorni in ospedale per prevenire ed evitare complicazioni.

Ora, e questa forse è la motivazione più pressante, la crisi che ha colpito il rapporto dell’imprenditore con la sua ex compagna, Elisabetta. Infatti, da quando la Gregoraci è entrata nella casa, i momenti di discussione e di screzio sono stati moltissimi. In primis perché Flavio, pur volendo rimanere lontano dalle vicende del GF, è finito spesso al centro delle polemiche e delle discussioni per le parole della sua ex compagna.

Più di una volta, infatti, la Gregoraci ha parlato dell’imprenditore e lo ha “trascinato” sotto i riflettori insieme a lei. La partecipazione di Elisabetta al reality ha portato a forti momenti di tensione tra i due, ma anche a tregue e chiarimenti inaspettati. L’ingresso nella casa di Elisabetta, insomma, ha smosso un po’ la tranquillità che regnava tra lei e il suo ex compagno. In tutto questo vociare, e tra tutte queste polemiche, sicuramente chi ne risente è il piccolo Nathan Falco.

Il ragazzo, figlio di Flavio Briatore e Elisabetta, è ormai prossimo all’adolescenza, e tutti questi dissapori, esposti in pubblica piazza, potrebbero rendergli la vita difficile. Mentre Elisabetta ambisce al montepremi del reality, Nathan è con suo padre. Briatore, a quanto pare, avrebbe preso, proprio a partire da questo, una decisione imprevista. La notizia è arrivata via Instagram appena poche ore fa.

Briatore e Nathan Falco stanno partendo alla volta di Dubai. Il post che annuncia questa scelta è contornato da una foto che immortala i due al momento della partenza. “Partenza per Dubai con falconathanbriatore” così Briatore annuncia il futuro momento di relax che si apprestano a vivere. Intanto, Elisabetta Gregoraci è preoccupata per il prolungamento del programma fino a febbraio, perché non vuole abbandonare il figlio a Natale.