Elisabetta Gregoraci non ha pace, dentro o fuori la casa del Grande Fratello VIP i guai sono sempre dietro l’angolo. Questa volta a parlare della showgirl è Mino Magli, suo presunto ex compagno.

Questa volta le accuse rivolte ad Elisabetta Gregoraci sono piuttosto pesanti. Anche questa volta, il teatro, si è svolto nei salotti della regina di Mediaset, Barbara D’Urso.

In studio a Live – Non è la D’Urso 5, Mino Magli ha spiegato che la Gregoraci avrebbe finto che tra loro ci fosse solo amicizia, quando invece il suo racconto dettagliato farebbe emergere un’altra verità. La gieffina ha passato delle notti anche con lui. E spiega:

Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido “finalmente sono liberaaaaaa“ si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme. ​

Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazza­le Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni.

Insomma, le parole di Mino Magli sembrerebbero mettere in dubbio anche la buona fede dell’ex moglie di Flavio Briatore. Ma dov’è la verità? Inoltre, l’uomo si professa anche ferito da ELiGreg.

Mi sento tradito due volte. Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta…asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia.

Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro a un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina

Avrei compreso tutto, anche la sua sfrenata voglia di affermarsi. – conclude. Quello che invece non posso comprendere sono gli atteggiamenti seriali che continua a mettere in campo nascondendosi dietro un vittimismo che non può ostentare.