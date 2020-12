Si mette male tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Pare di sì. Nonostante l’imprenditore non sia un concorrente della casa del Grande Fratello Vip, vuoi o non vuoi, il suo nome riecheggia sempre negli studi di Mediaset.

Per quanto la sua ex moglie cerca di tenerlo fuori dalle dinamiche della casa, sembra che non ci sia proprio verso. Tra la storia con Pierpaolo Pretelli, la proposta di matrimonio rifatta in quarantena e la querelle con Giulia Salemi, l’uomo è sempre in mezzo.

Proprio queste dinamiche sembrano aver fatto arrabbiare particolarmente Flavio Briatore che come riporta il settimanale Nuovo starebbe pensando di rivedere gli accordi post-matrimoniali con l’ex moglie.

Si è parlato molto di un contratto che i due avrebbero a seguito del divorzio, il quale vincolerebbe anche molto la gieffina nelle sue relazioni pubbliche. Come si legge nel settimanale di Signoretti:

Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe “nero dalla rabbia” nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio.

Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie.

Magari è per questo che la donna si è allontanato da Pierpaolo Pretelli? Elisabetta Gregoraci conosce bene il suo ex marito e probabilmente ha avuto un sesto senso? Quel che è certo che l’uomo è sempre stato contrario alla partecipazione dell’ex moglie al reality.

Non ha mai fatto mistero che la donna poteva godere di una situazione agiata e che la partecipazione al reality non era una necessità.