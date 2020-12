Che c’era qualche dissapore era già chiaro al momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ora, Tommaso Zorzi ha raccontato a Cristiano Malgioglio qual è il motivo del litigio con la nuova arrivata Giulia Salemi.

I due infatti erano molto amici. Oltre a condurre insieme un programma, erano affiatati anche fuori dallo schermo. Molte serate insieme a Milano e anche qualche cena nelle rispettive abitazioni come due veri amici.

Ma poi qualcosa si è rotto e ora Tommaso Zorzi è pronto a confidarsi con il nuovo arrivato, Cristiano Malgioglio è rimasto shoccato dal racconto del gieffino.

Io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei lì non mi dice niente. Poi sono venuto a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita prima della mia.

Cristiano Malgioglio, letteralmente a bocca aperta, ha poi proposto al compagno un piccolo trabocchetto da fare alla Salemi. Il cantautore vorrebbe chiedere proprio alla ragazza come mai abbia anticipato l’uscita del libro.

Gli animi tra i due comunque sembrano essere ormai sereni. Ma chissà che il nuovo concorrente non metta la pulce nell’orecchio alla ragazza. Riscoppierà il litigio?

Al momento la Salemi sembra più impegnata a litigare con Elisabetta Gregoraci. Le due proprio non trovano un punto di incontro su quella famosa vacanza in Sardegna. Interverrà Briatore a chiarire il tutto?

Al momento sembra che l’ex marito della Gregoraci non si voglia esporre e ha sostenuto sempre e solo brevi conversazioni telefoniche con Alfonso Signorini. Ma questa volta è il caso di intervenire? Le donne non ci stanno facendo una bella figura, entrambe stanno mettendo in cattiva luce l’altra. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire. Ma nel frattempo voi da che parte state?