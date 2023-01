Elisabetta Gregoraci pronta a tornare in tv: ecco dove e quando potremmo vederla

Elisabetta Gregoraci non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano nulla le questioni sentimentali legate al suo nuovo fidanzato. Stando a quanto emerso, pare che la conduttrice di Battiti Live si stia preparando al ritorno in tv.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Elisabetta Gregoraci, sia dal punto di vista professionale che privato. La sua storia d’amore con Giulio Fratini, infatti, procede a gonfie vele. Novità sono emerse anche per quanto riguarda la sfera professionale della showgirl: ecco cosa abbiamo scoperto.

Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Elisabetta Gregoraci è solita condividere spesso momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Qualche settimana fa l’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato ai suoi followers che si sta preparando al ritorno in tv.

A rivelare ulteriori dettagli riguardo la questione ci ha pensato ‘Dagospia’. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che la showgirl sia stata ingaggiata per condurre un programma in onda su La7. Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare il gossip che ruota attorno al suo futuro lavorativo.

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: ecco chi è Giulio Fratini

Per molte settimane ormai il nome di Elisabetta Gregoraci sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip per la storia d’amore che sta vivendo con il suo nuovo fidanzato, Giulio Fratini.

Per chi ancora non lo conoscesse, Giulio è figlio di Franco Fratini, fondatore della catena di alberghi molto gettonati “Web Hotels“. Inoltre, suo nonno, Giulio Fratini, è anche il fondatore della catena di jeans Rifle. Suo padre, di fatto, è uno degli imprenditori più importante a Firenze: attualmente gestisce la bellezza di 9 hotels. Questa passione per il mondo delle imprese, ereditata dal nonno, è stata trasmessa fino al ragazzo, il quale si è buttato a capofitto all’interno del mondo dell’imprenditoria.