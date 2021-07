Flavio Briatore è sicuramente un imprenditore con un gran fiuto per gli affari. Per tanti anni è stato anche nel mondo della Formula 1 e di sicuro ha una gran passione per le auto. Una passione che prosegue anche dopo aver concluso la sua esperienza nel mondo dei motori. Non ama molto mostrare i suoi bolidi di lusso che tiene gelosamente stipati in garage, ma si sa che possiede una Lamborghini Urus, una Range Rover, una Rolls Royce. Ha poi di recente venduto ad un’asta una Bentley Turbo R e una Jaguar XJ 220.

Ultimamente ha però postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto dove si vede la sua nuova auto. Briatore ha postato quella che sembra essere una Land Rover Cabriolet brandizzata Cipriani, il suo ristorante di Montecarlo. Un auto sicuramente non in linea con quelle lussuose con cui ci ha abituato. Il tutto è frutto di una partnership tra Ares e Billionaire con l’intenzione di fornire al business di Briatore delle Land Rover Cabriolet, che hanno un design personalizzato, realizzato su misura per ogni brand.

Flavio Briatore a Capri con Elisabetta Gregoraci

Intanto però Briatore si sta rilassando a Capri dove si è ritrovato con Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Nonostante i due si siano lasciati da tempo, sembrano sempre una famiglia molto unita.

Questo soprattutto per l’amore del figlio Nathan a cui non viene mai fatto mancare il loro amore. Flavio Briatore è un padre molto presente e coinvolge il suo erede in diversi progetti, anche viziandolo un po’, mentre Elisabetta sembra sia sempre pronta a farlo rigare dritto.

Anche Elisabetta appena può evade dai suoi impegni professionali per stare vicino al figlio. Un amore che l’ha costretta anche ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa per non perdersi i festeggiamenti di natale con la sua famiglia e ovviamente Nathan.