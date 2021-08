Flavio Briatore è stato sposato con Elisabetta Gregoraci dal 2008 a 2017. Durante il matrimonio hanno avuto anche un figlio: Nathan Falco, oggi ormai undicenne. Ad un certo punto la loro storia è naufragata ma nonostante la separazione tra i due è rimasto lo stesso un ottimo rapporto, anche per amore di Nathan. Per questo non è raro vederli insieme in vacanza anche mano nella mano.

Fonte: web

Come nelle scorse settimane quando Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan hanno trascorsi qualche giorno di relax tutti insieme a Capri. Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono i due passeggiare per le strade dell’isola campana mano nella mano.

Fonte: web

“Lei vestita di bianco aveva l’aria sognante. Si sono pure tenuti per mano” – si legge nell’articolo. I due hanno partecipato anche ad un evento del brand Luisa Via Roma e sono giunti sul posto insieme. Alcuni sostengono che il riavvicinamento ci sia stato eccome. Che ci sia un ritorno di fiamma tra i due? Ad alimentare il sospetto anche una foto postata su Instagram dallo stesso Briatore.

Fonte: web

Flavio Briatore mano nella mano con Elisabetta Gregoraci

L’imprenditore ha postato uno scatto che lo ritrae proprio in compagnia di Elisabetta a bordo di uno yatch. Nello scatto i due sono appoggiati teneramente l’uno all’altra. I followers hanno lasciato migliaia di like e molti si sono lanciati in commenti affettuosi in cui hanno chiesto esplicitamente alla coppia di tornare assieme. Dopo i giorni trascorsi a Capri, la vacanza tutti insieme è proseguita verso la Costa Smeralda dove Briatore gestisce alcuni locali molto in voga in estate.

Insomma tanti indizi ma poche certezze. I due come detto sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della loro storia. A volte i loro atteggiamenti sono fin troppo intimi, ma può darsi anche che vengano fatti per il bene del loro Nathan Falco con il desiderio di non farlo soffrire della mancanza di uno dei due genitori.