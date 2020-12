Nathan Falco è fidanzato: Elisabetta Gregoraci lo scopre su Instagram

I bambini di oggi, si sa, sono precoci. Ma cosa succede quando un genitore scopre che sono fidanzati su Instagram? È il caso di Elisabetta Gregoraci che ha proprio scoperto che il piccolo Nathan Falco in realtà è fidanzato.

Il vaso di Pandora è stato aperto grazie ai social media. Nathan Falco ha aperto il suo profilo Instagram prima che la mamma entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci stessa ha ammesso di non essere stata d’accordo, ma che non c’è stato modo di persuaderlo.

Il ragazzino oggi conta già 125 mila follower e sotto gli occhi attenti dei genitori gestisce benissimo la sua pagina. Il giovane ha deciso di aprire poi un box di domande rivolte ai suoi follower e tra vari commenti calcistici spunta la parte sentimentale.

Una persona gli ha chiesto esplicitamente se fosse single, il piccolo Nathan ha risposto di no in modo breve e coinciso. Ovviamente, in pochi minuti, lo screenshot della storia è arrivato alla mamma.

Elisabetta Gregoraci, avvertita da un follower ha visto la storia. Alla showgirl è stato chiesto se lo sapesse e lei, ridendo, ha risposto di no. Tuttavia, la risata della donna, fa pensare che l’abbia presa bene.

Mamma e figlio sono molto legati. In questi giorni festivi la donna si trova a Montecarlo, insieme all’ex marito, per poter stare accanto al bambino. Proprio per lui la showgirl ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in anticipo.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha sempre espresso il desiderio di voler passare i giorni di festa, soprattutto il Natale con la famiglia. In questi giorni è molto presente anche con la sorella, Marzia Gregoraci.

Tra nipoti, figli e parenti è un Natale all’insegna dell’allegria e della gioia. La scelta di lasciare la casa è stata assolutamente azzeccata spulciando il profilo Instagram della donna traspare infatti tanto amore e affetto, soprattutto per i bambini.