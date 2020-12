Flavio Briatore rompe il silenzio: “Contento che Eli sia uscita dal GF VIP”

Il noto imprenditore Flavio Briatore ha rotto il silenzio. Ecco qual è la sua opinione in merito ad Elisabetta Gregoraci al GF VIP

Sono passati 20 giorni dall’uscita di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip e ora, l’ex marito, ha deciso di rompere il silenzio. Flavio Briatore ha le idee molto chiare, scherza e ironizza, ma sa sempre dove colpire.

Per prima cosa il noto imprenditore ha deciso di parlare del rapporto che lo lega alla showgirl calabrese. Se i gossip erano già in fiamme, l’uomo non ha parlato di nessun ritorno di coppia.

Al contrario, Flavio Briatore nutre una profonda stima per Elisabetta Gregoraci, ma si limita ad una sana amicizia. Intervistato da un noto giornale ha dichiarato:

Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è.

Ovviamente, nella casa sono uscite moltissime versioni sul loro rapporto. In primis c’è da risolvere la questione del contratto. C’è o non c’è un accordo post divorzio? La showgirl calabrese ha smentito ed ecco la risposta dell’imprenditore:

Non esiste alcun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca**ate e cattiverie”, dichiara Briatore specificando che non esisterebbe alcun vincolo post-matrimoniale con la ex moglie.

Si è parlato anche molto della querelle tra Elisabetta e Giulia Salemi. La vacanza in Sardegna ha di certo tirato molto in ballo il papà di Nathan Falco. Una vicenda che anche l’ex moglie sapeva non gli sarebbe andata giù. Lui però ci ha ironizzato sopra:

Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anch’io.

Chissà se la donna replicherà alle parole del marito, per ora la conduttrice si dedica solo alla felicità di Nathan Falco.