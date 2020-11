Da qualche giorno, ormai, tutti i giornali gossip parlavano del rumor secondo cui Flavio Briatore avrebbe chiesto di nuovo la mano ad Elisabetta Gregoraci. Il settimanale Chi è finalmente riuscito a contattare l’imprenditore, per sapere la verità al riguardo.

Briatore, ai microfoni di chi, ha totalmente smentito quello che la sua ex compagna ha detto nella casa del GF. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Alfonso Signorini, nell’ultimo numero del settimanale Chi. Tra le pagine del giornale si legge:

“Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco , dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news”.

Eppure Elisabetta Gregoraci, chiacchierando con gli inquilini della casa del GF, aveva dichiarato con molta nonchalance che Briatore le avrebbe fatto una nuova proposta, aggiungendo: “Mi è scappato ma è una cosa bella”.

Forse la showgirl ha pensato di aver detto troppo, e si era quindi affrettata a spiegare:

“Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà”.

Ma per essere più chiara e per non incorrere in equivoci, aveva sottolineato che: “Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”. Insomma, il loro rapporto è davvero molto stretto, questo è innegabile. Ma non esiste nessuna nuova proposta di matrimonio.