Flavio Briatore subisce un intervento chirurgico: il gesto di Elisabetta Gregoraci

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Flavio Briatore che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente il celebre imprenditore è stato ricoverato in ospedale in quanto si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Tuttavia, bellissimo è stato il gesto di Elisabetta Gregoraci. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Già da alcune settimane, Flavio Briatore è impegnato nel suo nuovo ruolo di testimonial ufficiale della FIA per il brand della Formula 1. Tuttavia l’ex marito di Elisabetta Gregoraci sarà costretto a prendersi una pausa a causa delle sue condizioni di salute.

Per tanto, il 71enne ha dichiarato a tutti i suoi fan di aver subito un’operazione al tendine di Achille. L’annuncio è arrivato dallo stesso imprenditore attraverso il suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico @albertozangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!.