Elisabetta Gregoraci si mostra preoccupata ai fan: il motivo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Elisabetta Gregoraci che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente, la celebre showgirl si è mostrata molto preoccupata a tutti i suoi fan rivelando che di notte ha gli incubi. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Di recente Elisabetta Gregoraci è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la celebre showgirl protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate sul suo account social. A rivelare il motivo dei suoi incubi e della sua forte preoccupazione è stata lei stessa. Ecco tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate e chiacchierate all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente l’ex moglie di Flavio Briatore si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram dichiarando di essere molto preoccupata per la guerra.

Dunque il motivo che sta provocando il suo malessere psicologico sarebbe il conflitto scoppiato in Ucraina:

Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzatosto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo così tanto in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male.