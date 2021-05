La scrittrice Barbara Alberti ci è andata giù pesante ieri pomeriggio a La Vita in Diretta con delle dichiarazioni nei confronti di Flavio Briatore. La Alberti era in studio per trattare il tema delle relazioni amorose tra uomo e donna e viceversa con notevoli differenze d’età. In particolare si è cercato di portare all’attenzione del pubblico il fatto che ancora oggi le due cose vengono viste con occhi diversi se si tratta di uomini e donne più grandi.

Fonte: Google

Ed è qui che la scrittrice ha tirato in ballo figure come Flavio Briatore e Fiorella Mannoia che hanno avuto storie con persone più giovani. In particolare l’imprenditore dopo la storia naufragata con Elisabetta Gregoraci, nelle scorse settimane è stato pizzicato in compagnia di Valentina Kolesnikova, 30enne russa (per la cronaca Briatore ne ha 70) che lavora a Milano come modella e attrice e tre anni fa ha vinto la fascia di Miss Russia Earth.

Fonte: Google

Lei avrebbe soggiornato qualche settimana fa all’Hotel Hermitage nel Principato di Monaco e avrebbe poi pranzato con Briatore al famoso Cipriani.

Barbara Alberti contro Flavio Briatore

“Briatore, questo vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più…La Mannoia ha fatto scalpore”- ha dichiarato la scrittrice, che poi si è interrogata su questo modo di verso di guardare ai protagonisti in amore.

“Perché non è ben visto il fatto che la donna possa essere più grande dell’uomo? “È un retaggio di quando le donne erano macchine per far figli – ha spiegato la Alberti – per cui effettivamente la gioventù della donna nel rapporto era importante, però è rimasta questa cosa”.

Fonte: Rai

Barbara Alberti ha difeso le donne che vengono ingiustamente attaccate e criticate per il fatto di innamorarsi di uomini anagraficamente più piccoli di loro. “In amore non c’è differenza se lui è più grande, se invece la donna ha anche cinque anni di più scoppia l’inferno”.