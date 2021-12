Flavio Insinna non ha figli. Il presentatore non è mai voluto diventare papà. Oggi il conduttore di tanti programmi tv di grande successo tra il pubblico della televisione generalista ha deciso di raccontare la sua verità. Avrebbe potuto diventare papà, ma ha deciso di non mettere su famiglia, nonostante non siano mancate opportunità in tal senso con le sue compagne.

Non parla spesso della sua vita privata, ma questa volta, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha deciso di svelare la sua verità. Dopo aver parlato della sua compagna, l’ex concorrente di Affari tuoi Adriana Riccio, ha anche affrontato il tema della paternità.

La coppia si è conosciuta nel 2018. Tre anni dopo sono felicissimi insieme:

Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta.

Insinna in seguito ha raccontato il motivo per cui non ha avuto figli. Nessun problema di salute, la sua è proprio una scelta. Lui che è cresciuto in una famiglia unita in cui i genitori erano presenti nella sua vita non ha voluto mettere su famiglia.

Flavio Insinna non ha figli per una scelta personale

La scelta è stata presa per un motivo molto semplice. Il suo lavoro lo porta a essere spesso in giro e quasi mai a casa. Sarebbe stato un padre assente e non avrebbe mai voluto crescere dei figli che non potevano stare con il loro papà come lui era stato con il suo.