Flavio Montrucchio colleziona successi: “Bake Off – Dolci sotto un tetto” ancora record

Non si ferma l'inarrestabile successo di Flavio Montrucchio: Bake Off - Dolci sotto un tetto continua a fare record di ascolti

Ottimo risultato per la finale di “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto“, il programma di Flavio Montrucchio totalizza oltre mezzo milione e 800 mila spettatori con il 2.2% di share sul pubblico totale.

Per Flavio Montrucchio si tratta del secondo record di stagione con punte di oltre 710.000 telespettatori. Il conduttore continua ad incassare successi e il programma continua ad essere tra i preferiti del pubblico.

La finale in onda venerdì 22 gennaio conferma l’apprezzamento e il successo dello speciale di “Bake Off Italia”,. Un altro record di stagione in salita rispetto la puntata della settimana precedente.

Anche sui social network il programma continua ad essere tra i più commentanti. Il successo della trasmissione è anche da additare al padrone di casa che sta conquistando il pubblico.

Anche “Primo Appuntamento” è partito con il botto. La terza puntata andata in onda martedì 19 gennaio il suo record di stagione con 645.000 telespettatori sul pubblico totale.