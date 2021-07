Vi ricordate Flavio Montrucchio? Come dimenticare la sua esperienza ed esordio nel mondo della televisione al Grande Fratello nell’edizione del 2001. Fu uno dei concorrenti più amati di quell’edizione tanto che il pubblico lo premiò con la vittoria finale. Da quel momento in poi per Flavio si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo iniziando a lavorare come attore recitando in diversi film e fiction.

Fonte: web

Nel 2002 è entrato a far parte del cast della soap opera Cento Vetrine. Il successo non si è fatto attendere e così ben presto ha ampliato le sue conoscenze e le sue esperienze, specializzandosi anche in recitazione teatrale e cinematografica e comparendo in diverse produzioni. Nel 2014 dopo la partecipazione a Tale e Quale Show ha deciso di abbandonare il ruolo di attore e di intraprendere quella di conduttore. Una vera svolta nella sua vita.

Fonte: web

Flavio Montrucchio volto di punta di Real Time

Da un po’ di tempo si vede poco in tv sparendo un po’ dai radar dei canali più famosi. Ma se pensate che abbia deciso di abbandonare questo lavoro vi sbagliate di grosso. Flavio è un volto di punta di Discovery e in particolare del canale Real Time. Qui conduce diversi programmi come Bake Off Italia basato sui dolci e sul mondo della pasticceria. E poi conduce Primo Appuntamento dove un gruppo di persone vengono fatti incontrare al buio.

Rispetto al Grande Fratello, di strada ne ha fatta tutto rimane molto amato dal pubblico a casa e soprattutto un bellissimo uomo, impossibile da non ammirare. Sentimentalmente è legato dal 2003 alla bellissima Alessia Mancini, ex letterina di Passaparola e conduttrice televisiva molto amata. Dalla loro storia sono nati anche due bellissimi bambini: Maya e Orlando.

Fonte: web

I due sono una coppia molto affiatata nonostante gli anni. Molto attivi anche sui social dove raccontano giornalmente le loro avventure quotidiane insieme ai loro bambini.