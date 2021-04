Flavio Montrucchio inarrestabile: record di stagione con Primo Appuntamento!

Prosegue il successo di Flavio Montrucchio con ‘primo appuntamento’ nel prime time di discovery: il conduttore vola con un record di stagione mai visto: la dodicesima puntata decolla!

La dodicesima settimana di messa in onda fa salire lo share portando la dodicesima puntata di ‘primo appuntamento’ al 2.5% con oltre 663.000 telespettatori sul pubblico totale

Nonostante la forte concorrenza e la partita di calcio, Flavio Montrucchio sale rispetto l’episodio precedente totalizzando un + 57.000 telespettatori con un picco di puntata di oltre 775.000 telespettatori

Alta l’attenzione anche sui social network dove il Programma ‘primo appuntamento’ raggiunge il podio tra i più commentati nella fascia di messa in onda

La concorrenza e il target

‘Real time’ batte le reti ‘tv8’, ’nove’ e tutti gli altri network secondari del digitale terrestre. Cresce con il 4.5% di share il prezioso target di rete che posiziona ‘primo appuntamento’ come quinto programma nazionale

Ma qual è la reazione a caldo dell’amatissimo conduttore? Beh, il marito di Alessia Mancini non può altro che gioire ed essere grato al pubblico. In una recente intervista ha, infatti, dichiarato:

Sono passati tre anni dal mio arrivo a Discovery e non mi aspettavo che le cose andassero così velocemente: ho visto aumentare sempre più gli spazi che avevo a disposizione.

È diventato un piccolo cult: l’idea era raccontare l’amore senza vincoli, senza censure, cosa molto importante. In ogni trasmissione cerco di inserire gag, micro sketch o anche solo degli omaggi ai miei riferimenti: da Totò a Banfi. Non farò pace con me stesso finché non sarò riconosciuto come comico.