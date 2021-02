Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, avete visto la loro casa? Immersa nella natura, lontana dal centro cittadino, è una vera oasi di pace e di eleganza

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini vivono insieme ormai da molti anni ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia. L’ex gieffino, dopo la sua esperienza al Grande Fratello ha coltivato la passione per il piccolo schermo schermo, costruendosi una bella e soddisfacente carriera. Inoltre, ha sposato Alessia Mancini, nota showgirl e conosciuta anche per essere stata una delle ragazze di Non è la Rai. La coppia è molto felice ed innamorata e vive a Roma, in un vero e proprio nido d’amore, insieme ai loro figli. A proposito, avete mai visto la loro casa?

Le foto della casa di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

La casa dell’ex gieffino e dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi è completamente immersa nella natura e circondata dal verde. Di certo è il luogo ideale per poter crescere i loro figli, lontano dal caos della città, in assoluta tranquillità e liberi di muoversi all’aria aperta.

All’esterno della casa, c’è infatti un bellissimo giardino, molto curato, dove sia Alessia che Flavio, amano piantare prodotti che poi portano direttamente sulla loro tavola. Alessia ha scelto per la sua casa uno stile essenziale, semplice, moderno ma molto curato. I particolari ed i dettagli fanno la differenza e per chi conosce Alessia, è facile capire che il suo appartamento non può che averne molti.

Le tende sono scure e conferiscono all’ambiente un pò di eleganza. I colori predominanti di quasi tutte le stanze sono proprio quelli scuri, passando dal nero al nero al marrone, che fanno da contrasto a qualche elemento bianco.

La cucina è molto grande, con due finestre che si affacciano sulla veranda e donano alla stanza tanta luce e armonia. Il piano cottura è anch’esso molto grande, con delle piastrelle a mosaico sul fondo che rendono l’arredamento piuttosto rustico. La cucina è una delle stanze preferite da Alessia, perché è una brava cuoca e ama preparare delle prelibatezze per i suoi figli.

Nella sala tv le linee d’arredo sono essenziali ed anche in questo caso i colori predominanti vanno al chiaro allo scuro. Non manca all’interno della casa di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, anche una lavanderia, che recentemente ha proprio mostrato l’ex gieffino sul suo profilo Instagram.

