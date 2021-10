Ad Amici di Maria De Filippi, quest’anno i ragazzi non sembrano aver ancora trovato un giusto equilibrio. I giovani infatti, sembrano essere molto, fin troppo libertini. I due protagonisti di molte arrabbiature di Maria De Filippi sono stati Inder e Flaza.

Se Inder è stato cacciato dalla scuola dalla sua insegnante, Anna Pettinelli, per la giovane il percorso continua. Anzi, Lorella Cuccarini ha ascoltato i problemi di Flaza cercando di darle una mano.

Per alcuni, soprattutto gli altri insegnati, la donna è stata troppo buona, ma sono emersi aspetti gravi del passato della giovane cantante che spiega:

La verità è che ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho più avuto amici, non avevo più nulla, soldi, non mi appassionavo a nulla. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni. Ci sono alcune cose che ancora non ho sistemato di me. Sto cercando di lavorare su diversi aspetti per migliorarmi, ma non è molto semplice.