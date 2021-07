Un’altra edizione piena di scintille quella che vedremo a settembre di Amici di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni, infatti, si sta formando il cast. Tra i professori riconfermati spunta anche l’insegnante di danza, Lorella Cuccarini.

Ma come prenderà questa notizia Alessandra Celentano? Le due quest’anno sono state protagoniste di accesi scontri per divergenze artistiche. Tuttavia, la storica insegnante del programma sarà sicuramente contenta di avere a fianco un’altra volta la collega.

A confermare il ruolo è stata la professoressa stessa che ha anche parlato dell’addio alla Rai, avvenuto come un fulmine a ciel sereno.

Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti.