Flora Canto dopo il parto si dice orgogliosa del suo corpo. Ogni donna mostra un po’ di remore nel far vedere il fisico dopo una gravidanza, a meno che non siano delle Wonder Woman che tornano al lavoro praticamente un secondo dopo aver partorito. Ma la moglie di Enrico Brignano sottolinea che siamo esseri umani, non dei robot.

La bella moglie di Enrico Brignano è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl e conduttrice ha dato un fratellino alla Martina, figlia primogenita che ha accolto con estremo entusiasmo Niccolò. Che è nato proprio mentre andava in onda il programma che lei conduceva.

Queste le parole della neo mamma, alle quali si aggiungono quelle del papà.

Enrico Brignano aggiunge anche, rivolgendosi alla moglie:

Sui social Flora Canto ha voluto non solo annunciare la nuova nascita, ma anche parlare del suo corpo che è ovviamente un po’ cambiato, anche perché è davvero passato pochissimo dal parto che le ha permesso di stringere tra le braccia il suo secondogenito.

Le curve sono ancora arrotondate e morbide, come è assolutamente normale nella fase post parto. La stessa showgirl 38enne ricorda che è assolutamente normale che il corpo sia così. E invita le donne ad accettarsi sempre e a mostrare la bellezza naturale.

Le parole di Flora Canto dopo il parto non sono passate inosservate: brava!

Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma..

Ma non solo.. sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna.

Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto..

Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo.. piano piano.

Buona maternità a tutte.