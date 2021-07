Il piccolo Niccolò è il secondo genito per la coppia formato da Enrico Brignano e Flora Canto

Dopo nove mesi di trepidante attesa, Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto hanno potuto finalmente abbracciare il loro secondi genito. Dopo la nascita della piccola Martina, la loro splendida famiglia si è allargata con l’arrivo di Niccolò. Ad annunciarlo, tramite dei dolcissimi post su Instagram, ci hanno pensato proprio i neo genitori, entrambi estasiati da questa bellissima novità appena approdata nelle loro vite.

Credit: floracanto – Instagram

Il parto di Flora Canto è avvenuto a Roma lo scorso 20 luglio. Così come era già successo per la nascita di Martina, prima figlia della presentatrice e del comico, anche questa volta si è deciso per un parto cesareo.

Questa scelta, ha spiegato in passato la neo mamma bis, è semplicemente dovuta al voler evitare eventuali problemi con il cordone ombelicale.

I post che sono comparsi sui profili Instagram di Flora e di Enrico sono di una dolcezza infinita. Quello pubblicato dalla neo mamma, mostra uno scatto nel letto di ospedale, nel quale oltre a lei, stanca ma felice, ci sono appunto il piccolo Niccolò ed Enrico Brignano che si avvicina a loro in un caldo abbraccio.

E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma l’ha fatto💙! Benvenuto dolcissimo amore nostro.

In questo periodo, infatti, sulla Rai stava andando in onda il programma condotto da Flora, nel quale si parlava di gravidanze e si davano consigli a tutte le neo mamme.

La gioia di Enrico Brignano per la nascita di Niccolò

Credit: floracanto – Instagram

Anche Enrico Brignano ha voluto rendere partecipi gli oltre 600mila follower che lo seguono su Instagram, mostrando loro la prima foto di suo figlio.

La solita comicità e la voglia di scherzare del comico romano, sta volta, hanno lasciato spazio alla dolcezza e alla commozione di un uomo che stringe per la prima volta il suo bimbo tra le braccia. In didascalia, si legge:

E finalmente sei arrivato piccolo angelo 👼🏻 ti aspettavamo da sempre ❤️! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino. @floracanto

In pochissime ore, sia il post di Enrico che quello di Flora hanno fatto il pieno di like e commenti. Tutti hanno voluto fare gli auguri alla coppia per il lieto evento. Tra i tanti, anche molti amici del mondo dello spettacolo.