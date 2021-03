Flora Canto ed Enrico Brignano, a luglio, saranno di nuovo genitori: ecco qual è il nome scelto per il bimbo

Già genitori dal 2017 della bellissima Martina, Flora Canto ed Enrico Brignano diventeranno tra qualche mese genitori per la seconda volta. Lo avevano annunciato qualche tempo fa entrambi, pubblicando dei tenerissimi post sui loro account social. In questi giorni, invece, hanno svelato il sesso e hanno anche dato qualche indiscrezione su quale sarà il nome del bebè in arrivo.

Credit: enricobrignano – Instagram

Come aveva scritto la Canto al momento dell’annuncio della gravidanza, lei, Enrico e Martina erano in cerca di belle notizie e di regalarsi un qualcosa che migliorasse la loro vita.

…ora ti aspettiamo a braccia aperte, nostro piccolo secondo miracolo di vita!

È con queste parole che Flora Canto, prossima neo mamma bis, aveva annunciato ai suoi fan l’imminente arrivo della cicogna a casa Brignano.

La felicità alla notizia è stata straripante anche per il comico, che aveva scelto come al suo solito la simpatia per dire al mondo che sta per diventare papà per la seconda volta. Si è rivolto alla sua Martina dicendole che il suo papà e la sua mamma le stavano per fare un regalo prezioso: un po’ di compagnia!

Enrico Brignano e Flora Canto svelano il sesso e il nome del bebè

Flora Canto ed Enrico Brignano, ospiti a Verissimo qualche settimana fa, avevano svelato anche il sesso del loro secondo genito: un bel maschietto!

Da quel momento sono partite delle vere e proprie scommesse su quale sarà il nome che avrà il secondo erede della famiglia. A dare qualche indizio, come sempre, ci hanno pensato i diretti interessati.

Qualche giorno fa, il settimanale Gente ha ‘sbattuto’ in copertina la felice famiglia e, all’interno della rivista, ha riportato una dolcissima intervista a Flora ed Enrico.

Ai giornalisti, l’attrice ha fornito qualche indizio su quale sarà il nome del bimbo, raccontando un simpatico episodio accaduto durante uno spettacolo con Enrico. In una delle sue battute, Flora ripeteva: “Se avrò un figlio lo chiamerò Giacomo“. Dato il tempismo, alla bellissima coppia quello è sembrato proprio un segno del destino.

Credit: enricobrignano – Instagram

Brignano non si è espresso riguardo al nome, ma si è dichiarato felice del fatto che si tratti di un maschio.