Floriana minaccia di lasciare l’Isola: “Voglio andare via”

Floriana sta soffrendo particolarmente le nomination sull’Isola dei Famosi. Anche questa settimana è finita al televoto con l’amico di coppia Clemente Russo. A sfidarli saranno Ilona Staller e Nicolas Vaporidis.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sono stati chi li ha nominati. “Se dobbiamo nominare qualcuno andiamo su Clemente e Floriana. Lui ha detto che le persone deboli non dovrebbero stare qui. Quindi secondo lui noi di una certa età non dovremmo partecipare al reality. Questa cosa non mi è piaciuta. Nulla contro Floriana, però votiamo loro due. Ripeto che questa scelta è solo per le parole di Clemente, che mi hanno molto toccata. E non vorrei polemiche, perché quando vengo nominata io non faccio le sceneggiate” – la loro motivazione.

E Floriana non l’ha presa di certo benissimo. “Dite che non avete nulla contro di me, ma invece credo di sì. Mi avete messa in mezzo votando lui. Quindi grazie, ok che è un gioco, però mi mandate a rischio. Me la prendo eccome, grazie Carmen e anche Alessandro. Non mi è piaciuta sta cosa sono sincera. Scusate ma io ero coinvolta in questa cosa? Non ho detto nulla non c’entro. Grazie mille allora per questa votazione“.

Fonte: web

Nei giorni successivi Floriana ha mostrato ancora una certa sofferenza indicando varie volte la sua volontà di abbandonare il gioco.

“Basta voglio andà a casa, non vedo l’ora di andarmene. Tanto io c’ho da fare, non è che nun c’ho da fa. Carmen non ha niente contro ci me? Estefania levati di mezzo che non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista anche te ti prego. Fammi la cortesia che dopo mi diventi antipatica pure te. Non è che ce l’ho con tutti ma lasciatemi stare” – ha detto durante un suo sfogo.

Floriana già alcune puntate fa aveva espresso la volontà di abbandonare l’Isola dopo l’eliminazione in coppia con Antonio Zequila. Soltanto la mediazione di Ilary Blasi la convinse a restare. Vedremo il televoto cosa decreterà questa sera.