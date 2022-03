Floriana e Nicolas Vaporidis, nervi tesi: “Sei falso e privilegiato”.

Ancora alta tensione all’Isola dei Famosi dove Floriana pare soffrire moltissimo il fatto di essere legata ad Antonio Zequila condividendo così tutta la giornata con l’attore.

L’ex vincitrice del Grande Fratello prima ha avuto una discussione con lo stesso Zequila che voleva tornare in acqua mentre lei invece non era d’accordo, poi si è scagliato contro l’attore Nicolas Vaporidis accusandolo di essere raccomandato.

“Io non ce la faccio più a stare così, non è una cosa normale cavolo. Un naufrago non va legato così. Per me questa è l’isola dei carcerati. Se uno va a L’Isola dei Famosi non va legato così. Il motivo qual è? Io non ho perso la prova e non ho fatto nulla. Ce l’hanno con me, perché non t’hanno legato a te? Perché tu eri immune il primo giorno e a me m’hanno devastata appena so arrivata? Tu sei privilegiato secondo me” – ha urlato Floriana.

Nicolas ha provato a restare calmo ma poi alla fine è sbottato. “Non è vero che sono arrivato immune, ho anche vinto un televoto. La produzione non ce l’ha con te. Che ti sei svegliata male stamani?! Ma che ca**o stai a dì? Dici che sono un privilegiato, ma la verità è che tu ti senti vittima del mondo” – ha risposto.

E ancora: “Non si può parlare con una persona del genere. Te straparli e sei arrogante e presuntuosa e poi menti. Fatti il tuo show vai avanti. Questa è una pazza sta veramente fuori di testa sta donna”.

E Floriana pare abbia preso davvero male questo inizio di gioco perchè ieri sera in diretta si è scagliato di nuovo contro Nicolas accusandolo di aver usato il cellulare quando tutti non potevano.

“C’è un regolamento per il quale sono stati ritirati tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni. Per cinque giorni siamo stati in albergo, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono” – ha urlato in diretta.

La risposta di Nicolas non si è fatta attendere: “Io non sono avvezzo a questi dialoghi con questa arroganza. Lei non fa altro che lamentarsi. Ce l’ha con me, mi chiama addirittura infame”.

L’attore ha poi proposto che se in effetti la produzione trova un cellulare lui è disposto ad andare a casa, ma se così non fosse dovrebbe essere Floriana a farlo. E Floriana ha detto di accettare la sfida. Insomma nervi tesi.