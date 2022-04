Floriana Secondi rivela la rabbia di suo figlio Domiziano al suo ritorno a casa da L’Isola dei Famosi. È proprio la ex naufraga a confessare: “Mio figlio non mi parlava più”

Floriana Secondi dopo l’Isola dei Famosi è tornata in Italia dalla sua famiglia, in particolar modo da suo figlio che non vedeva da diverse settimane. La ex naufraga che tanto aveva bramato la partecipazione all’interno del reality si è mostrata davvero contenta di poter tornare dai suoi affetti più cari.

Nella giornata di sabato pomeriggio però, Floriana si è lasciata andare ad alcune confessioni durante una commovente intervista a Verissimo. Condotto da Silvia Toffanin, il programma ha svelato alcuni importanti retroscena nella vita della Secondi e il suo rapporto con il figlio Domiziano.

Eliminata dal reality all’ottava puntata, Floriana è finalmente tornata dalla sua famiglia riabbracciando il primogenito a cui è particolarmente legata. Quest’ultima infatti, a Verissimo si è detta contenta dell’esito del televoto, spiegando quanto il suo percorso fosse terminato nonostante le poche settimane di reality.

“Sono felice di essere tornata a casa, sono sincera. Mi avrebbe fatto piacere vincere, almeno arrivare tra i primi cinque, ma alcune mie qualità non si sono viste” spiega Floriana. È proprio lei infatti, a confessare di aver avuto un comportamento completamente sbagliato nei confronti del programma e di alcuni concorrenti al suo interno.

Floriana Secondi dopo L’Isola dei Famosi: “mio figlio non mi parlava più”

In alcuni momenti delicati della sua permanenza all’interno del reality, Floriana si è lasciata andare ad alcuni comportamenti eccessivi. L’ex naufraga ha raccontato a Silvia Toffanin il momento in cui è tornata a casa e in cui ha trovato suo figlio molto arrabbiato nei suoi confronti.

Quest’ultima infatti, ha raccontato di aver ricevuto delle critiche da parte di suo figlio al ritorno dall’isola. Floriana ha così spiegato: “Mio figlio e il mio compagno Angelo mi hanno criticata quando sono tornata. Sono stata una naufraga dispettosa, però avevo le mie ragioni. Non sono matta”.

La stessa ex naufraga ha poi aggiunto: “Le persone che guardano l’Isola non sanno che è un reality tosto, il conto più difficile è la noia. Ho fatto tanto, ho pescato, ho fatto la guardia, ho fatto la boscaiola. Mi aspettavo che si vedessero queste cose in puntata, volevo essere celebrata”.

“Ho imparato e capito i miei sbagli, mi sono persa sull’Isola, preoccupata troppo dell’atteggiamento degli altri e ho perso l’obiettivo. Mi sono persa e quindi mi sono arrabbiata. A 44 anni speravo di riuscire a gestire queste situazioni” termina Floriana Secondi.