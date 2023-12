Forum, Barbara Palombelli rivela: “Attori o persone reali? Ecco tutta la verità sul programma”

Forum è senza ombra di dubbio uno dei programmi più conosciuti e seguiti del piccolo schermo italiano. In questi giorni Barbara Palombelli ha rilasciato un’intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ dove ha reso pubblici alcuni retroscena inediti sul programma. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Come già anticipato, Barbara Palombelli ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ in cui ha svelato alcuni retroscena inediti su Forum. Ricordiamo che il programma va in onda dal 1985 e ancora oggi è uno delle trasmissioni più amate e seguite del piccolo schermo italiano.

In merito alle lettere che il programma riceve, la giornalista ha svelato:

Sono tutte le lettere che riceviamo dai nostri telespettatori che vogliono partecipare al programma perché hanno una questione da risolvere. Solo un 10% dei casi ha origine da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle.

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata al noto magazine, la conduttrice e giornalista ha risposto ad una delle domande più gettonate di sempre.

Barbara Palombelli ha infatti rivelato se i protagonisti di Forum sono attori o persone reali. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Per il ruolo dei contendenti cerchiamo persone che abbiano vissuto vicende simili: chi ha un figlio autistico, chi un problema di salute, chi ha beghe condominiali. È una mia richiesta fondamentale. Detto questo, ahimè, in emergenza, la mattina stessa della trasmissione può capitare che qualcuno, coinvolto magari in casi molto drammatici, non se la senta di andare in video. Ma è un caso su 100.

Ricordiamo che Forum va in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 11:00 alle ore 13. Dopo il telegiornale, la trasmissione si sposta su Rete4 dove alle 15:20 va in onda Lo Sportello di Forum.