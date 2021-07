In passato è stata una cantante, attrice, produttrice. Oggi alla veneranda età di 71 anni è ancora bellissima accanto ad un personaggio molto famoso della musica italiana. Guardate questa foto di quando era 20 enne. Avete capito di chi si tratta?

Stiamo parlando di Claudia Mori, attrice di talento divenuta anche grazie al matrimonio con Adriano Celentano, uno dei volti noti della televisione italiana. In questo scatto da giovanissima era già famosa al pubblico. Questo perché, all’età di appena 15 anni, Mori debuttò nel film Cerasella, da protagonista, accanto a Mario Girotti, che diventerà poi famoso come Terence Hill. Interpreterà poi, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 altre pellicole come Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti e Sodoma e Gomorra.

Ad appena vent’anni conquista le copertine gossip nostrane. Adriano Celentano, all’epoca già molto noto, lascerà infatti la sua storica compagna Milena Cantù. Il Molleggiato e Mori si conobbero nel ’63 sul set del film Uno strano tipo. Da quel momento si innamorano e il 14 Luglio del 1964 si sposano in gran segreto. Un amore travolgente che resiste ancora oggi. Tra i due oltre al matrimonio inizia anche un sodalizio lavorativo sia nel campo musicale che cinematografico.

Nel ’67 pubblicano la canzone La coppia più bella del mondo, mentre insieme nel 1970 vinceranno il Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l’amore. La coppia ha tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Tutti e tre lavorano nel mondo dello spettacolo seppur in campi diversi. Rosita è un attrice e conduttrice radiofonica, Giacomo è attore e musicista mentre Rosalinda è cantante ed attrice.

Al cinema la coppia torna sul set nel 1971 con Er più – Storia d’amore e di coltello diretto dal regista Sergio Corbucci. I due recitano poi in altri film di successo come L’emigrante, Rugantino e Yuppi du. Di recente l’abbiamo vista in tv nel 2009 quando ha partecipato come giudice a x-factor. Oggi si occupa quasi a tempo pieno della sua casa di produzione.