Bella, simpatica e solare. Sono questi gli aggettivi che vengono in mente guardando Francesca Alotta. Il suo volto nelle ultime settimane ha fatto capolino su Rai 1, nel programma Tale e Quale Show. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la soubrette ha raccontato il suo dramma del tumore, che ha combattuto e fortunatamente anche sconfitto.

Le sue trasformazioni e le sue esibizioni canore, nel talent show riservato alle celebrità che imitano altre celebrità, hanno conquistato tutto il pubblico di Rai 1. Da qualche settimana la Alotta è una delle concorrenti più amate di Tale e Quale Show.

Nella prima puntata ha vestito i panni di Emma Marrone, nella seconda settimana di Liza Minelli, nella terza di Gianna Nannini, nella quarta di Adele e nell’ultima di Anastacia.

Ma quel volto solare e sorridente, nasconde un dolore che sì, ormai è acqua passata, ma che ancora oggi continua a tormentarla.

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Francesca Alotta ha raccontato di come ha scoperto di avere un cancro maligno e di come ha affrontato la sua lotta alla sopravvivenza, senza mai mollare il suo spirito positivo.

La soubrette ha raccontato che in passato aveva dei strani disturbi intimi.

Il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Poi una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico per avere un parere ulteriore. L’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero, che tra l’altro era già molto esteso. In quel momento mi è crollato il mondo addosso. I medici mi hanno operata d’urgenza e poi ho fatto diversi cicli di radioterapia. In quei momenti mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto.