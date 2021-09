Sono indubbiamente una delle coppie più amate ed unite dello spettacolo italiano. Da qualche tempo, possono dire di avere un motivo in più per essere felici. Francesca Barra e Claudio Santamaria, paparazzati dai giornalisti del settimanale Chi, hanno deciso di non nascondere più la grande novità che sta per arrivare nelle loro vite. Presto saranno genitori e la loro gioia è davvero incontenibile.

Credit: francescabarra1 – Instagram

Lui attore di altissimo livello, protagonista di numerose pellicole e fiction che lo hanno reso uno dei più amati di tutto il panorama nazionale. Lei scrittrice e giornalista, allo stesso modo amata e apprezzata da gran parte dei lettori.

Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono conosciuti anni fa e da allora non si sono più lasciati. Vivono il loro amore appieno e condividono moltissime esperienze.

Da qualche tempo ne stanno vivendo un’altra che non dimenticheranno mai e che non farà altro che coronare ancora il loro grande amore. Una notizia che arriva dopo il grande dolore dell’aborto affrontato nel 2019.

I giornalisti del settimanale Chi, giorni fa, avevano paparazzato la coppia mentre era in vacanza in barca. Nelle foto, si vede Claudio che accarezza e bacia il pancino ormai ben visibile della Barra. Probabilmente avrebbero voluto tenere nascosta la notizia ancora un po’, ma davanti all’evidenza, alla fine, hanno deciso di uscire allo scoperto.

L’annuncio di Francesca Barra

Credit: francescabarra1 – Instagram

Ieri pomeriggio, sul profilo Instagram di Francesca, è apparsa una bellissima foto che la ritrae in controluce con un fantastico tramonto sullo sfondo. Il protagonista della foto però non è lei, ma il pancino ormai abbastanza cresciuto.