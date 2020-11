Francesca Barra è uno dei volti più apprezzati e stimati nel piccolo schermo. Conduttrice televisiva e speaker radiofonica, la ragazza, con il suo spirito talentuoso, ha ben saputo come conquistare la fiducia di tutti i sui telespettatori. Tuttavia, un po’ di tempo fa, è spopolata sul web una foto che ritrae la 42enne da adolescente e che ha mandato su di giri tutti gli utenti.

Francesca Barra non smette mai di sorprendere tutti i suoi fan. Non molto tempo fa, la celebre conduttrice televisiva ha fatto un tuffo del passato pubblicando uno scatto che la ritrae durante il periodo adolescenziale. Un gesto che è stato molto apprezzato da tutti i suoi followers i quali hanno riempito di like il suo post su Instagram.

In occasione del “Day of the girl“, avvenuto lo scorso 11 ottobre 2020, numerosi personaggi famosi hanno voluto celebrare questa giornata. Alla mania spopolata sui social non ha rinunciato ad aderire anche Francesca Barra la quale ha pubblicato uno scatto mai visto prima sul suo profilo Instagram.

Si tratta di un’immagine in cui appare la celebre conduttrice in età adolescenziale. Eccola qui la famosa speaker radiofonica che si mostra con un viso acqua e sapone e con un caschetto color castano. Dalla sua espressione traspare un’aria spensierata e a occhio, possiamo dire che la 42enne avrà avuto più o meno 20 anni.

Con queste parole Francesca Barra ha deciso di condividere un piccolo ricordo degli anni più rosei della sua vita:

Ci immortalano nel passato, ma forse non saprai bene cosa significhi e ti sembrerà solo divertente. E infatti lo è. Ma se vuoi fare un passetto in più, appoggia iniziative di cui ti fidi. Io mi impegno con una donazione scegliendo associazioni che si battono contro i matrimoni precoci.

Riguardo alla vita sentimentale e privata della donna, sappiamo che attualmente è fidanzata con Claudio Santamaria. I due non sono sposati ma nonostante questo, in occasione di un’intervista a Ognimattina, è stato proprio l’uomo a parlare del matrimonio. Nel frattempo, vivono la loro storia d’amore a gonfie vele.