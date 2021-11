Ospite a Verissimo, Francesca Barra si è lasciata andare nel racconto a cuore aperto della sua vita. Di tutti gli ostacoli affrontati e superati e delle gioie. Lei e suo marito Claudio Santamaria, come ormai noto, sono in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Anzi, di una figlia, visto che a fine intervista la giornalista ha svelato di essere incinta di una dolce femminuccia.

A fine agosto scorso, alcune foto scattate dai paparazzi del settimanale Chi avevano lanciato uno scoop su questa presunta gravidanza di Francesca. Qualche giorno più tardi, quella che era solo una voce è stata confermata proprio dai diretti interessati. In didascalia di una splendida foto, la Barra aveva scritto:

Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti 🤣 , ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina ❤️. #pantelleria P.s sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto . Del resto preferisco la qualità