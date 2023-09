È con delle bellissime foto e con un lungo e dolcissimo post sui social che Francesca Brambilla ha annunciato di essere in dolce attesa per la sua prima volta. La modella, show girl e deejay, famosa soprattutto per le vesti della Bona Sorte indossate nel programma di Canale 5 ‘Avanti un altro’, è al settimo cielo in attesa di diventare mamma.

Nata a Bergamo il 15 marzo del 1992, Francesca Brambilla si è appassionata al mondo della moda e dello spettacolo fin da giovanissima. Ha infatti partecipato a molti concorsi di bellezza sia nella sua regione che sulla riviera romagnola.

Il suo nome è circolato diverse volte anche sulle riviste di gossip, grazie alle diverse relazioni avute con alcuni personaggi a loro volta noti nel mondo dello spettacolo. Per citarne alcuni, il rapper Guè Pequeno, il dj Ilario Alicante, l’ex tronista Alessandro Zarino e Stefano Laudoni, ex della collega Valentina Vignali.

La Brambilla deve maggiormente il suo successo, oltre che ai social, dove conta un milione di follower (su Instagram), al programma Avanti Un Altro, dove per due stagioni ha vestito i panni della Bona Sorte. Quest’anno è stata sostituita da Sophie Codegoni.

L’annuncio di Francesca Brambilla

La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due.

Queste le parole dolcissime scritte dalla show girl nel tenero annuncio della sua prima gravidanza. Poi, una dolce dedica anche a colui che l’ha fatta innamorare e che le sta donando la gioia immensa di diventare mamma: