Gioia immensa per il noto cantante Guè Pequeno e per la sua compagna, la modella e cantante cubana Yusmary Ruano. Sebbene non siano arrivati annunci ufficiali tramite i social network, il rapper ha confermato la nascita della sua bambina durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera per l’uscita del suo nuovo album.

Guè Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, è senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati del nuovo millennio. Le sue hit da anni conquistano i primi posti delle classifiche nazionali e ha riscontrato un grande successo anche all’estero.

Se della vita professionale si conosce praticamente tutto, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Il cantante non ha mai amato condividere i momenti intimi sui suoi social network, che infatti vengono perlopiù utilizzati per scopi lavorativi e pubblicitari.

Tuttavia il mondo del gossip non dorme mai e qualche settimana fa erano spuntate delle foto che confermavano la gravidanza di Yusmary Ruano, attuale compagna del rapper milanese.

La coppia era stata immortalata in un bellissimo baby shower organizzato da una nota agenzia di party planning. Palloncini, festoni e pasticcini, tutto a tema Hello Kitty, sono serviti ad annunciare al mondo anche il sesso del bebè che stava per arrivare. Una bella bambina, per l’appunto.

Guè Pequeno è diventato papà

A quelle foto non sono seguite conferme o aggiornamenti da parte dei diretti interessati. Ma c’era nell’aria il fatto che potessero diventare genitori da un momento all’altro.

Circa un mese fa è uscito il nuovo album di Guè Pequeno. Il titolo è GVESVS e praticamente tutti i brani sono balzati in testa alle classifiche in pochissimi giorni.

I giornalisti de Il Corriere della Sera, in un’intervista sull’uscita dell’album, hanno chiesto al cantante degli aggiornamenti riguardo all gravidanza della sua compagna. Ed è lì che Guè ha confermato che la piccola Celine è venuta al mondo. Ha spiegato anche il perché non ha pubblicato mai foto o altro sui social.