Francesca Chillemi ospite a Verissimo: ecco tutti i dettagli sull’outfit che non è passato inosservato

Sabato 8 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Sono stati molti gli ospiti che la conduttrice ha accolto nel suo salone. Tra tutti, non è passata inosservata la bellissima Francesca Chillemi che si è presentata nel programma con un outfit semplice ma con un prezzo stratosferico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Francesca Chillemi. L’attrice è la protagonista della fiction di successo di Canale 5 Viola come il mare, in cui recita al fianco di Can Yaman. Il look che l’ex Miss Italia ha sfoggiato nel salotto di Silvia Toffanin non è di certo passato inosservato ed ha incuriosito tutti i fan della Chillemi soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Un outfit molto semplice ed elegante quello che Francesca Chillemi ha scelto per l’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’ex Miss Italia ha scelto di indossare un paio di pantaloni di velluto a costine, abbinato a un top-gilet in maglia.

Francesca Chillemi ospite a Verissimo, ecco il prezzo stratosferico del suo outfit

Inutile dire che il look che l’ex Miss Italia ha sfoggiato a Verissimo ha attirato l’attenzione dei più curiosi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. A riguardo, c’è da dire che il costo del look di Francesca Chillemi ha un prezzo decisamente da capogiro.

Innanzitutto, bisogna sottolineare che il look della Chillemi porta la firma di Marni. Sbirciando sul sito della nota casa di moda, si osserva che il gilet corto in cotone bianco ha un prezzo di 490 euro. I pantaloni di velluto, invece, hanno un costo di 595 euro. In totale, dunque, look ha un costo di 1085 euro.

Un prezzo che di certo non è alla portata di tutti, dal momento che bisogna anche considerare le scarpe e gli accessori che la protagonista di Viola come il mare ha sfoggiato per la sua intervista nel salotto di Verissimo.