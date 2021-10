Da fluenti boccoli in stile bambola al nuovo look di capelli

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua esuberanza non passa mai inosservata e la showgirl è l’idolo dei social. A dire il vero la sua seconda volta al GF era iniziata un po’ in sordina. L’avevamo vista anche in veste tenera quando nei primi giorni era in lacrime, probabilmente per la mancanza dal suo fidanzato Alessandro.

Fonte: Mediaset

Ma da quando il giovane romagnolo gli ha fatto una sorpresa sulla passerella di Cinecittà, in quell’occasione abbiamo visto la vera Francesca Cipriani. Appena ha saputo del suo Alessandro fuori casa, è letteralmente impazzita. Ha prima accusato una sorta di mancamento, poi una volta fuori non è riuscita a trattenere l’emozione cercando di saltare il cordone di sicurezza creato appositamente per le norme anticovid.

Fonte: Mediaset

Francesca non ha nemmeno rispettato i freeze che gli erano stati assegnati. Una scelta che ha poi pagato tutta la casa con la riduzione del budget settimanale. Nella puntata successiva, stessa scena, con l’esuberante Francesca in giro per tutta casa alla ricerca del fidanzato. Una ricerca talmente irruenta che ha anche letteralmente distrutto una porta.

Fonte: Mediaset

Ma purtroppo per lei stavolta nessun incontro ravvicinato, ma soltanto da dietro un vetro. In quell’occasione a risultare vittima della sua esuberanza è stato il povero Giucas Casella che ricevette una tirata di capelli.

Ma il cambiamento della Cipriani nelle ultime settimane è stato anche nel look. Siamo sempre stati abituati a vederla con dei fluenti boccoli in stile bambola, ma da alcuni gironi ha cambiato registro. E’ apparsa trasformata con degli inediti capelli extra lisci. Li ha portati con la fila leggermente laterale, mettendo in risalto le lunghezze e il colore con i colpi di luce chiarissimi. Ma anche in questo modo riesce a mettere in risalto tutta la sua bellezza.