Francesca Cipriani incontenibile: sfonda una porta nella casa del GF Vip

La showgirl quando gli si nomina il fidanzato Alessandro non si controlla e ieri ha distrutto una porta

Francesca Cipriani è un fiume in piena nella casa del Grande Fratello Vip. Basta nominargli il fidanzato che impazzisce di gioia andandone alla ricerca per tutta la casa. Ad inizio puntata ieri sera Alfonso Signorini gli ha svelato che probabilmente il fidanzato Alessandro sarebbe ritornato in casa.

Fonte: Mediaset

Poche parole che hanno mandato in estasi la bombastica showgirl che ha iniziato a chiamarlo e a cercarlo per tutta la casa. Nel tentativo di aprire una porta chiusa è arrivata a scardinarla completamente distruggendola. A quel punto Signorini ha deciso di inviarla nella nave dell’amore ma anche qui Francesca ha girato per tutte le stanze cercando di aprire porte chiuse con la forza.

Poi sul tavolo ha trovato tutti gli ingredienti per preparare una buona piadina romagnola dato che il fidanzato Alessandro è romagnolo. Lei con calma si tranquillizza, la prepara e inizia a mangiarla. Nell’attesa che arrivi il fidanzato.

Francesca Cipriani incontenibile strappa una ciocca di capelli a Giucas Casella

Più tardi nel corso della serata viene data l’occasione alla Cipriani di parlare con Alessandro seppur da dietro un vetro. Dopo aver ascoltato le parole dolci del giovane, al momento dei saluti Francesca batte i pugni sul vetro che la divide da Alessandro, tanto che devono intervenire i suoi compagni d’avventura per evitare che qualcuno si faccia male. E nel tentativo di portarla via dal vetro, inizia a tirare per i capelli Giucas Casella che urla dal dolore: “Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male…” – dice.

E in studio giù risate con Signorini che sdrammatizza: “Ti ha strappato una ciocca? Si vede che non porti il parrucchino!”. Insomma un personaggio davvero incontenibile tanto che ad un certo punto anche Signorini sembra esausto dal gestire la sua irruenza e in studio scherzando ammette: “Ma perché abbiamo deciso di chiamare la Cipriani?”.